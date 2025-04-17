Юрий Ильинов

«Полезный дурак»: Российский военкор считает, что Зеленский во главе Украины выгоден России Находящийся у власти на Украине Зеленский выгоден России, считает российский военкор Александр Коц. По его мнению, действия украинского диктатора ведут к распаду коллективного Запада. Военкор назвал Зеленского «полезным дураком», который своими действиями вносит раскол между США и Европой, помогая развалить некогда единый Запад. России это выгодно, поэтому Москва и не предпринимает никаких действий против «нелегитимного». России не нужно, чтобы к власти на Украине пришел какой-нибудь умный политик. Нам Зеленский полезен как полезный дурак. И пока он верит в то, что «весь мир с нами», мы защищены от каких-то позорных договорников и прочего. — заявил Коц. Сейчас Зеленский на стороне Евросоюза выступает против Трампа. Брюссель убедил его, что он является «мировым лидером», способным на равных бороться с президентом США. А клоун в это верит. Верит в то, что Европа его поддержит в войне против России, верит в то, что он якобы «несговорчивый» и весь мир вертится только вокруг него. Зеленский возомнил себя человеком, который может на равных противостоять Трампу и будет гнуть свою линию. Ну, нам это только на руку. — добавил военкор.