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ПНИПУ: сжигание покрышек чревато бронхитом, раком и отравлением угарным газом

ПНИПУ: сжигание покрышек чревато бронхитом, раком и отравлением угарным газом

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предупредили об опасных последствиях неправильной утилизации изношенных автомобильных шин, которые ежегодно превращаются в отходы с окончанием зимнего сезона.

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