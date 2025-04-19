ПНИПУ: сжигание покрышек чревато бронхитом, раком и отравлением угарным газом

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предупредили об опасных последствиях неправильной утилизации изношенных автомобильных шин, которые ежегодно превращаются в отходы с окончанием зимнего сезона.
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