Сегодня мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

бойцы Красной Армии освобождают 27 января 1945 года узников лагеря в Освенциме (Аушвиц)Дата 11 апреля была установлена в память о дне интернационального восстания узников фашистского концлагеря Бухенвальд в 1945 году.
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