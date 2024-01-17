Шаляпин заступился за Волочкову из-за слитого видео

Ситуация, которая произошла с Волочковой, вызвала несказанное негодование и возмущение у Шаляпина. Прохор Шаляпин считает случай с утечкой видео из личной жизни Анастасии Волочковой настоящим вторжением в частную сферу.
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