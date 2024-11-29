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Горсовету предлагают поддержать просьбу о проверке Счетной палатой РФ трат на концессии

Горсовету предлагают поддержать просьбу о проверке Счетной палатой РФ трат на концессии

Накануне на сессии Заксобрания Новосибирской области депутат Вячеслав Илюхин предложил обратиться к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой внести в план работы Контрольно-счетной палаты Российской Федерации анализ эффективности заключенных и реализуемых на территории региона концессионных соглашений.

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