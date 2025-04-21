Сын маньяка Чикатило пропал без вести в зоне СВО

Сын известного маньяка Андрея Чикатило Юрий пропал без вести в зоне военных действий на Украине. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина мог погибнуть, так как он оказался под огнём в ту ночь, когда российские вооружённые силы атаковали стратегически важные объекты в Харьковской области.