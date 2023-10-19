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Кусок г. не пахнет, если он в металле – Москва европейская

Кусок г. не пахнет, если он в металле – Москва европейская

А это теперь в Москве навсегда? – спрашивает журналист и политолог Иван СкориковОн напомнил: «27 августа 2021 года Собянин заявлял:"Установленная в Москве скульптура "Большая глина N4" швейцарского художника Урса Фишера простоит в городе еще девять месяцев.

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