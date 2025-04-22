В России планируют давать гарантии участникам СВО для получения займов на бизнес

Корпорация МСП будет предоставлять специальное гарантийное обеспечение участникам спецоперации для привлечения финансирования в банках или государственных микрофинансовых организациях на открытие или развитие бизнеса.
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