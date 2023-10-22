Чонгук из BTS вновь удивил фанатов своим талантом

Первый сольный хит Чонгука (Jungkook) из BTS «Seven» стал настоящим «центром вселенной». Уже прошло довольно много времени с момента его релиза, но бдительная публика никак не хочет отрывать глаз от этого хита.
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