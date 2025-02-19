Всемирный день социальной справедливости отмечают в России 20 февраля 2025 года Анна Чернышова20 февраля 2025 года, в четверг, граждане Российской Федерации будут отмечать международное событие под названием «Всемирный день социальной справедливости».
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