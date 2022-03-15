Сергей Карякин: «У меня нет иллюзий насчет так называемой комиссии по этике ФИДЕ. Скорее всего, мне не дадут возможность сыграть в турнире претендентов»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил свои шансы сыграть на турнире претендентов, а также высказался о возможном уходе россиянина Аркадия Дворковича с поста президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

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