В Сочи выставили на продажу земельный участок за 1,3₽ млрд Находится на месте старой фабрики в Адлере, у переулка Белорусского, площадь — 1,3 га.
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В Сочи выставили на продажу земельный участок за 1,3₽ млрд Находится на месте старой фабрики в Адлере, у переулка Белорусского, площадь — 1,3 га.