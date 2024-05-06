Будем честны

сергей нежельченко

После развала СССР, таджики, узбеки и др. народы Азии забросили учебу даже в школах, общался и есть такие, кто не окончил ни одного класса, мораль - неграмотные, не воспитанные, а взрощенные на крайних экстремистских и просто обманутых традициях к русскому народу, вот результат и на лицо ! Отбросив себя минимум на 100 лет ! Так врагов, а они сейчас именно и являются таковыми, разве можно пускать к себе ? Сначала нужно поднять уровень жизни среди коренного населения, но пока у нас олигархический капитализм, этого не будет ! Власть не народная, не знаю ни одного закона, принятого за 30 лет для народа. Привлекательности для проживания и приезда специалистов у нас не наблюдается, как живёт народ,, цивилизованные люди развитых стран знают, а наш народ выживает. Власть драпирует Мавзолей, запрет на знамена Великой Родины СССР, нищие пенсионеры, больные дети, на которых собирают смс, молодежь, в основе не могущая позволить быть в браке и иметь детей, отсутствие работы и тем более по специальности, цены неконтролируемые, жилье не доступное, образование и об этом можно писать и писать ! Не изменится управление государственное, ни повернется к социализму - впереди только пропасть !