Фото: В результате начавшегося пожара громадное здание концертного зала «Крокус» было почти полностью разрушено РАЗМЫШЛЕНИЯ НА РУИНАХ «КРОКУСА» После чудовищного террористического акта в концертном зале «Крокус» у многих жителей нашей страны возникли вполне справедливые вопросы: как и почему такое произошло, кто это допустил? Поскольку мы живем в России, я не буду его называть на американский манер.
Будем честны
Комментарии
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сергей нежельченко
После развала СССР, таджики, узбеки и др. народы Азии забросили учебу даже в школах, общался и есть такие, кто не окончил ни одного класса, мораль - неграмотные, не воспитанные, а взрощенные на крайних экстремистских и просто обманутых традициях к русскому народу, вот результат и на лицо ! Отбросив себя минимум на 100 лет ! Так врагов, а они сейчас именно и являются таковыми, разве можно пускать к себе ? Сначала нужно поднять уровень жизни среди коренного населения, но пока у нас олигархический капитализм, этого не будет ! Власть не народная, не знаю ни одного закона, принятого за 30 лет для народа. Привлекательности для проживания и приезда специалистов у нас не наблюдается, как живёт народ,, цивилизованные люди развитых стран знают, а наш народ выживает. Власть драпирует Мавзолей, запрет на знамена Великой Родины СССР, нищие пенсионеры, больные дети, на которых собирают смс, молодежь, в основе не могущая позволить быть в браке и иметь детей, отсутствие работы и тем более по специальности, цены неконтролируемые, жилье не доступное, образование и об этом можно писать и писать ! Не изменится управление государственное, ни повернется к социализму - впереди только пропасть !
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9 час.
Anatoly Kiselev
Но не мы, а наша власть допускает всё это. Это она принимает законы по которым в нашу страну едут эмигранты и не могут получить гражданство именно русские. Это она не хочет, в отличии от народа, запретить диаспоры и снять мароторий на смертную казнь.
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2 час.
VG
Vasily Golov
Беслан и Норд Ост.Боевики Ичкерии гуляли по просторам России.Кто из населения возмущался этим? Никто.У каждого гражданина хата была с краю. Пенсионеры Ичкерии получали пенсии,деньги шли из Москвы. Мигранты безконтрольно шастаут по просторам России.Возмущение наступило после Крокус Сити.Помалкивал народ.Снова у каждого гражданина хата с краю. Не переняли опыт СССР с лимитой,системой оргнабора рабочей силы на местах.
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27 мин.
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