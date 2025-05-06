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Что нужно знать о пульсовых зонах и зачем отслеживать ЧСС

Что нужно знать о пульсовых зонах и зачем отслеживать ЧСС

Как определить свои зоны ЧСС для тренировок? Пульсовые зоны (нормы частоты сердечных сокращений) — это способ определить, насколько интенсивно работает организм во время кардиотренировки, например бега или езды на велосипеде.

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