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«Ростех» представит «стелс»-беспилотники для запуска с борта Су-57

«Ростех» представит «стелс»-беспилотники для запуска с борта Су-57

Госкорпорация «Ростех» проведет мировую премьеру многофункциональных «стелс»-беспилотников для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026.

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