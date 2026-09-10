В кабмине поручили усилить защиту российских НПЗ

Руководства профильных ведомств попросили сократить сроки восстановления предприятий Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании подкомиссии по обеспечению стабильности работы отдельных отраслей экономики заявил о необходимости приоритетного усиления защиты российских НПЗ.
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