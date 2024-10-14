В Британии сообщили о доказательствах существования инопланетян

Астрономы обнаружили сигнал, потенциально являющийся доказательством существования инопланетян. Об этом в интервью изданию Daily Mail заявил британский режиссер-документалист Саймон Холланд, который прежде сотрудничал с НАСА.
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