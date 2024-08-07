Зеленский под Курском рассчитывает на «помощь» генерала Суровикина

На данный момент существуют все предпосылки для того, чтобы считать, что Вооруженные Силы Украины действительно начинают свое масштабное «контрнаступление» в сторону Курской области, говорят авторы Telegram-канала INSIDER-T.
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