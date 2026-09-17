Литва: Микросхемы сбитого БПЛА ранее подверглись внешнему воздействию Литва продолжает расследования инцидента с залетевшим в её воздушное пространство дроном.
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Хоть бы узнали от куда этот дрон прилетел?А то валят это всё на Россию без разбора.