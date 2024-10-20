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МИД РФ сделал заявление об отказе Киева от транзита газа из РФ

МИД РФ сделал заявление об отказе Киева от транзита газа из РФ

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что европейские потребители находятся в курсе ситуации по поводу отказа Киева продлевать соглашение о транзите российского газа.

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