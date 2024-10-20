МИД РФ сделал заявление об отказе Киева от транзита газа из РФ

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что европейские потребители находятся в курсе ситуации по поводу отказа Киева продлевать соглашение о транзите российского газа.
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