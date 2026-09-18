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Роскошь странствий и вкус истории: в Москве подвели итоги Global Destination Awards 2026

Роскошь странствий и вкус истории: в Москве подвели итоги Global Destination Awards 2026

В Москве состоялась вторая международная церемония вручения премии Global Destination Awards 2026, организованная холдингом Global Destination Group и телеканалом World Fashion Channel.

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