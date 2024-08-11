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Петербургский дневник

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Роботы, петанк и виртуальная реальность: в Стрельнинской бухте прошел большой семейный фестиваль

Роботы, петанк и виртуальная реальность: в Стрельнинской бухте прошел большой семейный фестиваль

Для участников подготовили 21 площадку с мастер-классами Большой семейный фестиваль впервые прошел в новом общественном пространстве «Стрельнинская бухта», сообщает пресс-служба Смольного в Телеграм-канале.

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