Роботы, петанк и виртуальная реальность: в Стрельнинской бухте прошел большой семейный фестиваль

Для участников подготовили 21 площадку с мастер-классами Большой семейный фестиваль впервые прошел в новом общественном пространстве «Стрельнинская бухта», сообщает пресс-служба Смольного в Телеграм-канале.
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