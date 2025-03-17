Законодательство меняется: в России введут уголовное наказание за нападение питомцев

Депутат Владимир Бурматов предложил дополнить статью 109 Уголовного кодекса РФ новой частью, устанавливающей ответственность за причинение смерти по неосторожности в результате нарушения правил обращения с домашними животными.
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