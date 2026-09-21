В Тамбове увеличили количество техники на вывоз отходов. Сейчас в городе задействовано 30 самосвалов и погрузчиков, тогда как на прошлой неделе работало в среднем порядка двадцати машин.
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