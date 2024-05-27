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Современный аппарат МРТ установили в Мангистауской областной больнице

Современный аппарат МРТ установили в Мангистауской областной больнице

В Мангистауской областной многопрофильной больнице появился новейший аппарат МРТ японского производства, который позволяет врачам проводить более качественные и быстрые исследования, сообщает пресс-служба МОМБ.

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