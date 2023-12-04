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Майкла Калви не отпускают из России. Почему власти не дают развестись партнерам Baring Vostok

Майкла Калви не отпускают из России. Почему власти не дают развестись партнерам Baring Vostok

После громкого уголовного дела основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, приговоренный в России к пяти с половиной годам условно, уехал из страны, а после начала войны решил завязать с российским бизнесом.

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