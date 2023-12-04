Майкла Калви не отпускают из России. Почему власти не дают развестись партнерам Baring Vostok

После громкого уголовного дела основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, приговоренный в России к пяти с половиной годам условно, уехал из страны, а после начала войны решил завязать с российским бизнесом.
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