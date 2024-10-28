Американский солдат Блэк, осужденный в России за кражу, поддерживает Трампа

Осужденный во Владивостоке американский военнослужащий Гордон Блэк рассказал в интервью РИА Новости, что, будь у него возможность проголосовать, он отдал бы предпочтение Дональду Трампу на предстоящих президентских выборах в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии