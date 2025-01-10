Фон дер Ляйен пытается устроить встречу с Трампом, но пока не может

Американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая пройдет 20 января.
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