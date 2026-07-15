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Анатомия бизнеса

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ИИ-ориентированный рыночный лизинг: концептуальный подход к ускорению сделок

В условиях цифровой трансформации финансовых сервисов скорость рассмотрения и структурирования лизинговой сделки приобретает значение одного из ключевых факторов конкурентоспособности лизинговой компании.

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