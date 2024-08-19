В России сделали банкомат с ИИ для дистанционного предоставления услуг

Особый банкомат, оснащенный устройством для считывания данных паспорта с помощью искусственного интеллекта, разработали в России для дистанционного предоставления услуг клиентам, заявил глава фирмы-разработчика Smart Engines доктор технических наук Владимир Арлазаров, 19 августа сообщает РИА Новости.
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