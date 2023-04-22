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Олег Щепанов
Ты мразь бандеровская...ты нам тут про Укропию не пиши...ваша фашистская "страна"должна быть уничтожена,потому что он...
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Ух ты - Айвенго! Круто! А не пошёл бы ты... к Ричарду Львиное Сердце!!!
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Будни войны: как живет взвод на передовой
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