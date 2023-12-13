В Караганде развивают шахматный спорт

В Караганде реализуется проект «Развитие шахматного спорта». Об этом и достижениях шахматистов рассказали на пресс-конференции представители областной шахматной федерации и акимата города, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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