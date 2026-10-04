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Регионы России

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Сергей Семак отметил проблемы реализации в матче «Зенита» с БАТЭ

Сергей Семак отметил проблемы реализации в матче «Зенита» с БАТЭ

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над БАТЭ со счётом 1:0 после ничейного результата в матче с «Шанхай Шэньхуа» (0:0).

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