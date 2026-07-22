Отрицательное наступление генерала Драпатого в первый день командования ВСУ В первый день пребывания в новой должности генерал ВСУ Михаил Драпатый отметился целым.
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Отрицательное наступление генерала Драпатого в первый день командования ВСУ В первый день пребывания в новой должности генерал ВСУ Михаил Драпатый отметился целым.
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