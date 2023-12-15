В одном из районов ЯНАО построят цех по глубокой переработке оленины

В Тазовском районе ЯНАО начали строить цех по глубокой переработке мяса северного оленя. Ожидаемая производительность — 450 тонн качественной продукции в год, сообщил во время прямого эфира глава Тазовского района Виктор Югай.
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