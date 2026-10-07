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Татар-информ

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Академик РАН Онищенко заявил, что россиянки могут рожать до 60 лет

Академик РАН Онищенко заявил, что россиянки могут рожать до 60 лет

Женщина достигает предельного детородного возраста к 60 годам, в то время как для мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет.

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