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Царьград

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Отряд 'Русь' выбивает ВСУ из Часового Яра: новые позиции и вызовы

Отряд 'Русь' выбивает ВСУ из Часового Яра: новые позиции и вызовы

Российский отряд "Русь" выбил боевиков ВСУ из района "Северный" в Часовом Яре, продвигаясь к лесополосам Майское и Веролюбовка.

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