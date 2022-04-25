Оши о травме Овечкина: «Он будет в порядке, думаю. Он парень крепкий»

Ти Джей Оши прокомментировал травму Александра Овечкина. Форвард «Вашингтона» высказался об одноклубнике после матча чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх