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proavto21

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Haval M6 с пробегом 154 000 км: три года эксплуатации, поломки и реальная надёжность

Haval M6 с пробегом 154 000 км: три года эксплуатации, поломки и реальная надёжность

Когда кроссовер Haval M6 только появился на российском рынке, многие относились к нему с изрядной долей скепсиса.

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