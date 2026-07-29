Врач Данская: наушниками следует пользоваться не более 4 часов в день

Пользоваться наушниками без вреда для здоровья можно не более четырех часов в день. Об этом aif.ru сообщила врач-оториноларинголог Университетской клиники Казанского федерального университета Гузяль Данская.
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