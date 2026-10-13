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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никил Александер-Уокер отдал передачу, развернувшись на 360 градусов в прыжке, получил мяч обратно и забросил трехочковый

Защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер выдал эффектную серию действий в предсезонной игре против «Оклахомы».

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