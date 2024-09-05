«Все равно они убыточны» – в Раде требуют приватизировать 82% госпредприятий

Подавляющее большинство украинских госпредприятий убыточны либо подлежат ликвидации. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии