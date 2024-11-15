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В Абхазии опровергли нахождение президента Бжании на военной базе России

В Абхазии опровергли нахождение президента Бжании на военной базе России

Пресс-служба главы Абхазии опровергла нахождение Бжании на военной базе России.Пресс-служба президента Абхазии опровергла данные о передислокации Аслана Бжании территорию военной базы ВС России.

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