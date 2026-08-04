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FiNE NEWS

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Главком ВСУ поручил провести проверку 225-го штурмового полка после журналистского расследования о жестоком обращении

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый поручил провести служебную проверку в 225-м отдельном штурмовом полку, известном как «полк смерти», после публикации журналистского расследования о возможных фактах жестокого обращения с военнослужащими.

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