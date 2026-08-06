На севере Ростовской области сбили 20 беспилотников

В Ростовской области дежурные подразделения ПВО уничтожили свыше 20 украинских беспилотников. Как сообщл глава региона Юрий Слюсарь, БПЛА противника перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском районах.
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