Кабмин одобрил поправки о налоговом вычете за вложения через инвесттоварищества

Правительство поддержало законопроект о получении вычета по налогу на прибыль при вложениях бизнеса в инновационные проекты через инвестиционные товарищества, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.
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