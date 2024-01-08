ООН: в результате ударов Израиля беженцами стали 1,9 млн жителей сектора Газа

В результате ударов израильских Вооруженных сил беженцами стали 1,9 млн жителей сектора Газа. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступили в Организации Объединенных Наций.
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