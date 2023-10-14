Число погибших в результате ударов по сектору Газа достигло 2215 человек. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает минздрав Палестины на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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