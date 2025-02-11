Исследование BMJ: в какие дни недели мы больше всего довольны жизнью

Наше настроение может меняться как в течение дня, так и в масштабах недели и даже сезона. Новое крупное исследование назвало конкретные часы и дни, когда люди чувствуют себя наиболее счастливыми или несчастными.
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