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В Госдуме назвали заявление Каллас о Крыме "политической слепотой"

В Госдуме назвали заявление Каллас о Крыме "политической слепотой"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал "политической слепотой" отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас признать российский статус Крыма.

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Комментарии
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ск
сергей козьменко
да тут только одна фамилия говняная  Каллас сразу о всем говорит.
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